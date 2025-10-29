Fribourg: bilan positif pour le plan d’action de durabilité 2021-26

Le rapport 2024 sur l’état d’avancement de la Stratégie cantonale de développement durable à Fribourg signale des avancées "significatives". Il dresse un premier bilan après quatre années de mise en oeuvre, avec des résultats témoignant d’une "dynamique de changement", estime le Conseil d'Etat.

(Keystone-ATS) Le document a été dévoilé mercredi en présence du président du Conseil d’Etat Jean-François Steiert (environnement) ainsi que de ses collègues Philippe Demierre (santé) et Olivier Curty (économie). A la fin de l’an passé, deux tiers des mesures progressaient comme prévu et affichaient des résultats marquants aux yeux de l’exécutif.

Une dizaine de mesures sont encore en attente de mise en oeuvre ou montrent des retards, en raison de contraintes liées aux ressources humaines, alors qu’une trentaine avancent «légèrement plus lentement que prévu». Dans l’ensemble, «la mise en oeuvre suit un rythme similaire à celui de l’année précédente», a noté le gouvernement.

L’évolution témoigne d’une évolution «stable et maîtrisée», ont convenu les intervenants, dont Marie-Amélie Dupraz-Ardiot, déléguée cantonale à la durabilité, et Sara Valsangiacomo, collaboratrice scientifique au Bureau de la durabilité. Au-delà, le rapport dresse un bilan des effets cumulés après quatre ans.

Celui-ci met en évidence des effets «concrets» dans les politiques publiques. Y figure, dans le domaine économique, une collaboration «inédite» entre le Bureau de l’égalité entre femmes et hommes (BEF) et les milieux économiques, qui a permis de sensibiliser plus de 530 entreprises à l’égalité au travail.

Le rapport cite encore une formation créée à la Haute école de gestion, qui connaît un succès «croissant»: 42 futurs gestionnaires ont déjà acquis les compétences pour promouvoir l’égalité dans leurs organisations. Fribourg s’est aussi doté d’une feuille de route sur l’économie circulaire, l’une des premières en Suisse.

Le document fixe un «cadre clair» pour une utilisation plus efficiente des ressources et «enregistre déjà ses premiers résultats». Enfin, le Prix IFF Innovation Fribourg Freiburg Sustainability récompense désormais des projets exemplaires en termes d’impact environnemental et de bénéfice social.

En matière de politique sociale, de nouveaux dispositifs soutiennent les jeunes confrontés à des difficultés psychiques, à des dépendances ou à des obstacles d’insertion. Trois nouveaux outils de prévention sur l’usage des écrans ont été développés et mis à disposition des écoles, qu’une dizaine utilisent déjà.

Des ateliers ont aidé en outre 300 jeunes adultes à préparer leur entrée sur le marché du travail. Le développement urbain a aussi évolué. L’association Antenne quartiers durables conseille et inspire désormais communes et acteurs de l’urbanisme vers des projets d’aménagement inclusifs et sobres en ressources.

Le canton a également testé des pratiques «prometteuses et pionnières» pour préserver les sols dans les projets d’aménagement. Côté bâtiments publics, le standard de construction durable suisse (SNBS) constitue la règle: 13 bâtiments sont déjà labellisés.

Côté routes, les appels d’offres exigent désormais le recours à des matériaux recyclés. Les marchés publics durables se sont déployés. Deux formations ont été créées et intégrées à la formation continue de l’Etat pour apprendre à «acheter durable». Une quarantaine de personnes ont été formées.

La durabilité figure à présent dans le droit cantonal des marchés publics, qui évolue vers des pratiques exemplaires, notamment dans la restauration publique. Dans l’éducation, le rythme d’adhésion des écoles fribourgeoises au Réseau d’écoles21 s’est fortement intensifié depuis le début du plan d’action.

On compte ainsi 20 nouvelles écoles membres en quatre ans, contre 12 durant les douze années précédentes, précise le communiqué. Chaque établissement membre développe des projets en faveur de la santé, de l’environnement, de l’économie des ressources ou de la diversité.

Enfin, pour les politiques environnementales, le plan d’action 2021-2026 a permis de renforcer les ressources allouées à la Stratégie cantonale de biodiversité et au Plan Climat. L’enjeu est désormais de consolider les acquis. C’est l’objectif du second plan d’action 2027-2031, en cours d’élaboration.