Fribourg: deux projets de loi pour encourager la culture

Keystone-SDA

Dans le souci d'offrir à la population une offre culturelle qualitative, durable et accessible, le Conseil d'Etat fribourgeois a transmis vendredi deux projets de lois au Grand Conseil. Il souhaite investir dans la culture en répondant de façon concrète et structurante aux enjeux actuels et à venir.

(Keystone-ATS) La Loi sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC) et la Loi sur les institutions culturelles de l’Etat (LICE) sont vouées à remplacer les lois actuelles, datant de 1991, précise vendredi le Conseil d’Etat dans un communiqué. « Ces deux révisions totales marquent une étape importante dans l’encouragement public de la culture fribourgeoise », ajoute l’exécutif cantonal.

Certes, le cadre légal actuel a permis de développer un positionnement fort: la vie culturelle fribourgeoise est riche et variée et contribue au rayonnement du canton, analyse le Conseil d’Etat. Mais il s’agit désormais de se doter d’outils de soutien modernes et adaptés à la durabilité sociale, économique et environnementale de la culture. Ces outils doivent également renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action publique dans le milieu. Ils répondent par ailleurs à des demandes du secteur culturel, notamment en simplifiant certains points.

La LEAC, qui concerne tant les communes que l’Etat, permettra de faciliter la coordination entre les collectivités publiques par une stratégie commune et une régionalisation de la culture. Le projet favorise aussi la consultation du milieu culturel pour prendre en compte les besoins du terrain. L’encouragement public devrait s’en trouver plus agile et cohérent, ce qui devrait aussi permettre d’optimiser l’accès à la culture et l’impact de soutiens publics.

Retours positifs des milieux concernés

De son côté, la LICE clarifie et modernise les missions des six institutions culturelles de l’Etat, à savoir la Bibliothèque cantonale et universitaire, le Conservatoire, le Musée d’art, d’archéologie et d’histoire, le Musée d’histoire naturelle, les Archives de l’Etat et le Château de Gruyères. « Ces institutions pourront ainsi continuer ces prochaines décennies à délivrer des prestations de qualité au service de toute la population fribourgeoise », note le Conseil d’Etat. Cette loi met l’accent sur l’accès à la culture, la production durable, l’autonomisation partielle et la mise en réseau de ces institutions.

Avant de soumettre les projets de loi aux députés, le Conseil d’Etat a mené un large processus participatif auprès des milieux culturel et politique. Les près de 150 retours et prises de position se sont avérés très majoritairement positifs quant à l’esprit et au contenu des deux avant-projets de loi. Sur cette base, diverses adaptations et précisions ont été intégrées aux deux textes.