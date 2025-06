Fribourg: doutes des partis bourgeois sur le bilan du 30 km/h

Keystone-SDA

L'entente communale, formée du Centre, du PLR et de l'UDC, remet en cause le bilan du 30 km/h présenté lundi par le Conseil communal de Fribourg. Elle appelle à "une politique de mobilité et de stationnement plus équilibrée, concertée et respectueuse de la diversité des besoins".

(Keystone-ATS) « La généralisation du 30 km/h, imposée de jour comme de nuit, suscite de nombreuses interrogations quant à son impact réel sur la qualité de vie », a indiqué mardi l’entente. L’ »étude » annoncée par l’exécutif est « totalement invérifiable et s’inscrit dans une pure opération de communication », estiment les partis bourgeois.

« Selon les rares documents, on constate que les temps de parcours du transport individuel motorisé (TIM) analysés ne tiennent pas compte de tronçons importants pour accéder au centre-ville (rue de Morat, route du Jura) et que l’évaluation des reports dans les quartiers se limite à 5 tronçons, affectés par de longs travaux (Varis, Arsenaux).

Impact économique

Cette « étude » ne dit rien par ailleurs de la pollution atmosphérique. En effet, explique l’entente communale, « la plupart des véhicules thermiques sont conçus pour une efficacité maximale autour de 50 km/h. A 30 km/h, leur rendement baisse souvent, ce qui peut conduire à une hausse de la consommation de carburant.

Surtout, l' »étude », comme décrite dans le communiqué, « ne s’intéresse pas à l’impact du 30 km/h sur l’économie locale. Le Conseil communal se borne à nier un tel impact », malgré les témoignages des acteurs économiques. « Plusieurs acteurs, notamment dans les services, commencent à s’éloigner du centre-ville. »

Lundi, l’exécutif a estimé que la limitation de vitesse à 30 km/h, introduite à l’automne 2023 sur 60% des routes de la ville de Fribourg, avait engendré plusieurs effets positifs. « La mesure a permis de lutter efficacement contre le bruit routier et a participé à la réduction du nombre d’accidents graves », a-t-il détaillé.