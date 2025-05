Fribourg: excellent exercice écoulé pour les remontées mécaniques

Keystone-SDA

Les remontées mécaniques fribourgeoises ont réalisé la deuxième meilleure année de leur histoire au terme de l'exercice 2024/2025. Un excellent cru notamment grâce à la diversification des activités sur les quatre saisons et le dynamisme des stations.

3 minutes

(Keystone-ATS) « Sans oublier la fidélité des visiteurs », a indiqué mercredi à Bulle Johanna Gapany, présidente de l’association des Remontées mécaniques Alpes fribourgeoises (RMAF). La seule saison hivernale s’est révélée « bonne », avec un chiffre d’affaires de 6,4 millions de francs et 305’000 premiers passages (PP), bien mieux que la précédente.

En cumulant la saison d’été 2024/2025, qui s’est déroulée l’an dernier, et la saison d’hiver écoulée, les remontées mécaniques fribourgeoises affichent un bilan « favorable ». Ses acteurs constatent en particulier une « tendance annuelle positive », un objectif poursuivi depuis plusieurs années maintenant.

Doublement en été

Il s’agit de la deuxième meilleure année de l’histoire des RMAF, a relevé Johanna Gapany, par ailleurs conseillère aux Etats (PLR/FR). L’exercice 2024/2025 s’inscrit juste en retrait de 2021/2022, avec plus de 620’000 PP, contre 726’000 il y a trois ans, et plus de 11 millions de francs de chiffre d’affaires (12,2 millions alors).

Pour sa part, la fréquentation estivale a presque doublé depuis 2016 pour atteindre 315’000 PP au terme de l’année écoulée, contre 167’000 PP à l’époque. L’analyse des chiffres révèle que la fréquentation estivale est moins dépendante de la météo que la fréquentation hivernale, a noté encore l’association faîtière.

En prenant par exemple un mauvais été, les remontées mécaniques perdent environ 5% de fréquentation. « La météo a donc une influence minime ». En considérant un mauvais hiver, les infrastructures voient s’envoler environ 60% de leur clientèle. « La météo a donc une influence majeure », a souligné Johanna Gapany.

Diversification payante

La politique de diversification, via la stratégie quatre saisons, réduit ainsi la dépendance des remontées mécaniques à la météo et stabilise le résultat annuel. Une stratégie qui exige toutefois des efforts, notamment pour valoriser les activités en dehors de l’hiver, sachant que la valeur en hiver est plus haute qu’en été.

Le phénomène est particulièrement visible en 2024/2025, avec pratiquement autant de PP en hiver et en été, ce dernier affichant même 3% de plus. En revanche, le chiffre d’affaires en hiver a atteint 6,4 millions de francs, contre 5,2 millions pour l’été, soit une différence en faveur de l’hiver de plus de 20%.

En tant qu’acteur important du tourisme fribourgeois, l’association fondée en 1989 espère maintenant pouvoir confirmer la tendance actuelle. Elle entend également relever « ses défis », en se modernisant constamment, notamment avec l’apport de conditions cadre qui garantissent l’adaptation aux changements.

Comme les années précédentes, les remontées mécaniques offrent un abonnement à tous les élèves de 4H du canton de Fribourg. Cette année, cela représente près de 4000 sésames. Le geste, auquel les stations se disent « très attachées », vise à permettre à chaque enfant de profiter des activités en plein air « à domicile ».