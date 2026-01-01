Fribourg: le Conseil d’Etat veut «avancer ensemble en harmonie»

Keystone-SDA

"Avancer ensemble en harmonie": ce sont les mots qui illustrent la photographie officielle 2026 du Conseil d’Etat fribourgeois, choisis par son président Philippe Demierre. Elle met en valeur des thèmes qui lui sont chers: harmonie et relations intergénérationnelles.

1 minute

(Keystone-ATS) La photographie et la vidéo des vœux de Philippe Demierre ont été publiées en ce jeudi de Nouvel An. Le directeur de la santé et des affaires sociales, avec ses six collègues ainsi que la chancelière d’Etat, posent en compagnie du chœur d’enfants Mi K Do et de résidents de l’EMS de Siviriez, dans le district de la Glâne.

«Parmi les transformations majeures à venir, le vieillissement de notre population constitue l’un des défis que nous relèverons ces prochaines années, avec les Fribourgeoises et les Fribourgeois», a souligné dans son message le nouveau président du Conseil d’Etat, cité dans un communiqué.

«Avec celles et ceux qui seront directement concernés, mais aussi avec le reste de notre société, nous ferons face ensemble à ce défi humain et collectif», a précisé le magistrat UDC. La photographie est l’oeuvre du Fribourgeois Stéphane Schmutz, alias STEMUTZ.