Fribourg: plus de 8500 élèves à la Semaine pour le climat

Keystone-SDA

Plus de 8500 élèves de l'école obligatoire francophone, alémanique et spécialisée du canton de Fribourg participent de lundi à vendredi à la Semaine du climat. La 3e édition de l'événement vise à sensibiliser les élèves de la 1H à la 11H aux enjeux de la consommation.

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(Keystone-ATS) Les activités, défis et autres rencontres ont été présentés mercredi à Fribourg par la conseillère d’Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens, directrice de la formation. Le projet constitue la concrétisation d’une mesure du Plan climat cantonal, qui prévoit le renforcement de la thématique du climat dans l’enseignement.

Fabriquer un jeu avec du matériel de récupération, organiser une bourse aux jouets, un videdressing, un vide-grenier, un Repair Café ou installer une boîte à livres dans son école, telles sont les activités abordées. Chaque classe s’est engagée en outre à partager des éléments de son défi via un site web accessible au public.

Les établissements et les classes qui participent à la 3e édition de la Semaine du climat ont une nouvelle fois accès à une application proposant plusieurs activités pédagogiques clé en main élaborée par une équipe bilingue d’enseignants du primaire, du secondaire et spécialisés, précise le communiqué.