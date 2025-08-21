La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Fribourg: une école des maçons proposée aux apprentis de 1ère année

Keystone-SDA

Fribourg innove avec la création de la première école des maçons de Suisse "FFE-FBV Academy+". La démarche intervient via la Fédération fribourgeoise des entrepreneurs (FFE), qui lance un programme pilote bilingue inédit pour former les apprentis de première année.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La FFE-FBV Academy+ vise à accroître l’attrait des métiers de la construction, dans un contexte où la profession peine à susciter des vocations. Le parcours comprend trois semaines à plein temps, à l’école des maçons, au début du premier trimestre et trois semaines après leur premier trimestre en entreprise, a indiqué jeudi la FFE.

La nouveauté permettra d’accompagner les jeunes dans leurs premiers pas professionnels. L’initiative leur garantira un renforcement des compétences de base, avant leur arrivée sur les chantiers. Une volée de 18 apprentis bénéficie du changement. La FFE entend à terme accueillir chaque année une trentaine de jeunes dans son école.

Les apprentis apprendront par ailleurs les fondamentaux du métier, avec un accent sur la sécurité, la convention collective et une introduction à différentes machines.

