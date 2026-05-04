Fribourg rappelle que les déchets de jardin vont à la déchetterie

Keystone-SDA

Les déchets organiques provenant du jardin ne doivent pas être éliminés en forêt. Abandonnés dans les bois, ils peuvent causer des dommages sérieux à la flore et la faune, a averti lundi le Service des forêts et de la nature du canton de Fribourg, qui rappelle qu’il faut les évacuer dans les lieux officiels et que tout dépôt sauvage est amendable.

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(Keystone-ATS) Coupes de gazon, fleurs fanées, feuilles mortes, mauvaises herbes, branches: ces résidus issus du jardin n’ont pas leur place en forêt. Pourtant, ils y sont encore trop souvent retrouvés, alors qu’il est formellement interdit de s’en débarrasser dans la nature, constate le Service fribourgeois des forêts et de la nature.

Les déchets verts des jardins causent des dommages importants à la nature. Ils peuvent contenir des restes d’engrais et de pesticides ainsi que certains micro-organismes, bactéries ou champignons nuisibles mettant en danger la flore et la faune. Certaines plantes ornementales exotiques des jardins peuvent être des néophytes envahissantes.