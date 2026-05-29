G7: «Nous serons prêts le moment venu», dit Guy Parmelin

Keystone-SDA

Le président de la Confédération Guy Parmelin accueillera dans un peu plus de deux semaines à Genève les chefs d'Etat et de gouvernement du sommet du G7 à Evian (F). Sécurité, manifestation, protocole, "nous serons prêts le moment venu", a-t-il dit vendredi.

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(Keystone-ATS) «Il y a toujours des imprévus de dernière minute», a-t-il admis lors d’une rencontre à Genève. Et d’ajouter qu’il pourrait écrire un livre sur ceux qui avaient eu lieu lors du sommet en 2021 entre les présidents américain d’alors Joe Biden et russe Vladimir Poutine.

M. Parmelin ne sait pas encore combien de temps il pourra passer avec les dirigeants du G7 à Genève. Ni ce qu’il fera lui-même à Evian. «Vous verrez», a-t-il glissé.

Les discussions se poursuivent sur une indemnisation française. «Cela va coûter cher», fait remarquer le président, sans vouloir articuler de chiffre. Vendredi, il a rencontré la commandante de la police genevoise Monica Bonfanti.

L’incertitude est tout aussi grande sur les droits de douane américains. «Plus rien n’est sûr» avec Washington, estime M. Parmelin.