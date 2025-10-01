La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Gangs pédocriminels au Royaume-Uni: prison pour sept hommes

Keystone-SDA

Sept hommes ont été condamnés à des peines allant de 12 à 35 ans de prison pour des viols commis pendant cinq ans sur deux jeunes filles qu'ils avaient transformées en esclaves sexuelles. Cette affaire parmi d'autres avait secoué le Royaume-Uni.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Ces deux filles étaient extrêmement vulnérables (…), elles ont été passées de main en main à des fins sexuelles, maltraitées, humiliées, avilies», a déclaré le juge Jonathan Seely, du tribunal de Manchester. Le chef de ce groupe, Mohammed Zahid, a été condamné à 35 ans de prison, la peine la plus lourde.

Pendant plusieurs décennies, dans plusieurs villes anglaises, des groupes d’hommes majoritairement d’origine pakistanaise s’en sont pris à des filles et jeunes filles, pour la plupart blanches et issues de milieux défavorisés.

Plus d’une centaine d’hommes ont déjà été condamnés, les victimes sont estimées à plusieurs milliers, et la police et les services sociaux ont été sévèrement critiqués pour avoir échoué à les protéger.

