Gaza: 25 avocats dénoncent Ignazio Cassis devant la CPI

Keystone-SDA

Ignazio Cassis est dénoncé auprès de la Cour pénale internationale (CPI) par 25 avocats suisses pour complicité dans les crimes commis par Israël à Gaza. Il est accusé de complicité de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Une enquête doit être diligentée contre le conseiller fédéral, ont déclaré mardi les avocats suisses lors d’une conférence de presse à Berne. Selon eux, la Suisse viole les Conventions de Genève et ne respecte pas le droit international humanitaire.

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis aurait dû prendre toutes les mesures à sa disposition pour empêcher la commission de tels crimes par Israël et, à tout le moins, ne pas les favoriser de quelle que manière que ce soit, ce qu’il n’a pas fait», dénoncent-ils.

Les avocats ont notamment critiqué le fait que les ministres de la défense suisse et israélien aient signé un accord de coopération militaire en 2013. «Depuis lors, la Suisse achète et vend des armes et des biens à double usage à Israël», ont déclaré les avocats.

