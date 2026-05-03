Glaris: appel à la tolérance et à l’esprit communautaire

Keystone-SDA

La Landsgemeinde du canton de Glaris a été ouverte dimanche, comme le veut la tradition, par le discours du Landammann, le président du gouvernement cantonal. Il a appelé les personnes présentes à faire preuve de tolérance et d’un véritable esprit démocratique.

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(Keystone-ATS) La démocratie vit du fait d'»utiliser les droits qui y sont liés de manière responsable et consciencieuse», de prendre en compte l’opinion des minorités et d’accepter un résultat même lorsqu’il ne correspond pas à sa propre opinion, a déclaré le Landammann sortant Kaspar Becker (Le Centre). Il faut toujours veiller à «entendre et considérer non seulement les voix les plus fortes, mais aussi les plus discrètes».

Une action collective et responsable conduit à des solutions largement soutenues, a ajouté Kaspar Becker. Cela permet au canton de connaître «depuis des décennies une cohabitation réussie».

Avec la journée de la Landsgemeinde, s’est achevé le mandat de deux ans de Kaspar Becker en tant que Landammann. La Landsgemeinde a élu pour lui succéder l’actuel vice-président du gouvernement cantonal, le Landesstatthalter Markus Heer (PS). Kaspar Becker continuera à participer à la politique cantonale en tant que membre du gouvernement. La conseillère d’État Marianne Lienhard (UDC) a été nouvellement élue au poste de Landesstatthalter.

La Landsgemeinde est une assemblée citoyenne annuelle en plein air, forme ancestrale de démocratie directe suisse où les électeurs votent à main levée pour les lois, le budget et l’élection des magistrats.