Grande transhumance traditionnelle des moutons dans les Grisons

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) L’une des plus grandes transhumances de moutons de Suisse s’est déroulée samedi sur des sentiers de montagne aux Grisons: 1400 bêtes ont changé de pâturage sur les hauteurs de Fläsch, dans la vallée du Rhin, à 2560 mètres d’altitude.

Les animaux paissent dans la vallée isolée du Fläschertal jusqu’à ce qu’ils soient ramenés de l’alpage en octobre. La spectaculaire transhumance des moutons se déroule en partie sur des sentiers étroits le long d’un flanc escarpé de haute montagne. Elle a une longue tradition et a lieu depuis des décennies déjà.

L’immense troupeau de moutons s’est mis en route samedi matin à 06h00 heures. Un peu plus d’une heure plus tard, les premiers animaux étaient déjà dans la haute vallée. Les animaux plus âgés n’étaient pas aussi rapides, mais ils connaissaient le chemin et l’ont emprunté seuls.

Les animaux ont parcouru une distance d’environ dix kilomètres. Selon le berger, tous les moutons sont arrivés indemnes.