Gros-de-Vaud: le projet de développement régional agricole avance

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat vaudois va prochainement soumettre au Grand Conseil une demande de crédit de 6,2 millions pour financer la part cantonale du projet de développement régional agricole (PDRA) du Gros-de-Vaud. Initié en 2019, cet outil, issu de la Politique agricole, a pour objectif de créer de la valeur ajoutée autour de la filière céréales de la région, considérée comme le grenier du canton.

4 minutes

(Keystone-ATS) Jean-François Thuillard, président de l’Association du PDRA Gros-de-Vaud et actuel président du Grand Conseil s’est réjoui lundi à Montilier, sur le pâturage de Sugnens, de la présentation de ce projet de décret au Parlement. « Après six années de travail, cette étape valide le travail considérable effectué par les porteurs de projet », a-t-il déclaré.

Initié en 2019, le PDRA Gros-de-Vaud regroupe sept projets partiels et une mesure collective qui prévoit la mise en place d’un réseau d’acteurs. En 2023, une étape importante avait été franchie grâce aux préavis positifs de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), a poursuivi M. Thuillard.

Et de rappeler les objectifs de l’outil: valoriser le patrimoine céréalier, fédérer les acteurs de la filière et améliorer les conditions de travail et les revenus des agriculteurs et de la région, grâce à la création de valeur ajoutée.

Carte touristique

Parmi les éléments phares du PDRA, M. Thuillard a cité la création d’un nouveau lieu, l’Espace du blé au pain à Echallens. Il jouera un « rôle prépondérant » avec trois pôles: muséal, boulangerie, ainsi que produits locaux. « Ce sera la carte de visite touristique de toute une région », a décrit le président du Grand Conseil.

Le passage devant le Parlement, qui aura probablement lieu cet automne, constitue la dernière étape avant de pouvoir poser la première pierre des différents projets, a souligné M.Thuillard. Il sera suivi de la signature d’une convention tripartite qui réunira les représentants de la Confédération, du Canton de Vaud et de l’association PDRA Gros-de-Vaud. Les projets auront ensuite 6 ans pour être réalisés.

Côté novateur

Vincent Schmitt, collaborateur de l’OFAG en charge du suivi des PDRA en Suisse romande, s’est réjoui du futur financement du cinquième projet de développement régional du canton qui « concerne plusieurs centaines d’exploitations. Ce projet sera le 51e au niveau national », a-t-il relevé.

Le responsable a rappelé que cet instrument est né des discussions de la Politique agricole 2004-2007. « Il poursuit un objectif simple: rassembler, car l’union fait la force ». Séduite par le « côté novateur du projet », la Confédération devrait y participer à hauteur de 6,2 millions de francs également.

Le point d’orgue du PDRA Gros-de-Vaud est, selon le responsable, la rénovation complète du centre collecteur d’Echallens. Celle-ci permettra le traitement rapide et le stockage d’environ 20’000 tonnes de graines par an, aussi bien des céréales, que des oléagineux et des légumineuses.

30 millions investis

L’ensemble des projets totalise un investissement global chiffré à près de 30 millions de francs. Le soutien financier cantonal demandé, associé à celui de la Confédération, permettra ainsi de valoriser le patrimoine régional à travers l’agriculture céréalière, l’art et l’artisanat, tout en renforçant la mise en valeur des produits locaux et le développement de l’agritourisme.

Outre la buvette à Sugnens, l’Espace du Blé au Pain et le Centre Collecteur à Echallens, les projets partiels proposent plusieurs mesures de diversification et d’amélioration touchant le Moulin d’Echallens, le Verger du Talent à Oulens-sous-Echallens, la Ferme Martin à Assens et le Pâturage de Denezy.

« Des projets collectifs innovants et durables, que rêver de mieux », a commenté Valérie Dittli, conseillère d’Etat en charge de l’agriculture, venue soutenir les porteurs du projet. « J’espère que ce PDRA aura autant de retombées positives que les cinq autres du canton », a-t-elle conclu.