Guy Parmelin lance la campagne contre l’initiative alimentation

Keystone-SDA

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Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative sur l'alimentation. Mardi, à Berne, le ministre de l'Agriculture et président de la Confédération, Guy Parmelin, a expliqué devant les médias pourquoi le gouvernement recommande de voter non le 27 septembre.

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(Keystone-ATS) L’initiative «Pour une alimentation sûre – grâce au renforcement d’une production indigène durable, à davantage d’aliments d’origine végétale et à une eau potable propre (initiative sur l’alimentation)» exige un taux d’autosuffisance plus élevé. Cet objectif doit être atteint grâce à une culture accrue d’aliments d’origine végétale.

La production d’aliments d’origine animale – viande, œufs notamment – revêt une grande importance en Suisse. Et de nombreuses terres agricoles suisses ne se prêtent pas à la culture, mais uniquement au pâturage, écrit le Conseil fédéral dans son exposé des motifs.

Et d’ajouter qu’en cas de oui, l’agriculture et l’alimentation devraient être réorientées d’ici dix ans. Les répercussions négatives sur l’environnement seraient ainsi délocalisées à l’étranger.