La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Hôpital: scénario d’un seul site stationnaire à l’étude à Neuchâtel

Keystone-SDA

Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) va réorganiser son offre de soins et placer l'ambulatoire au coeur de son dispositif d'ici à 2030. D'ici à 2040, il envisage notamment plus qu'un site stationnaire, soit sur un emplacement actuel, soit à un nouvel endroit.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Si on veut maintenir deux sites stationnaires de soins aigus, le risque est qu’il n’y ait plus d’hôpital cantonal à Neuchâtel, surtout par manque de soignants, mais aussi de moyens pour le financer», a déclaré mardi Philippe Eckert, président du conseil d’administration du RHNe lors de la présentation des options stratégiques 2026-2030. En 2025, un déficit de 20 millions est attendu.

Le RHNE veut donc faire un virage ambulatoire. Le nombre de lits devrait baisser à un total de 410 à 420, répartis entre les sites de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, contre 434 en 2024.

Deux centres ambulatoires seront établis à Neuchâtel (Monruz) et à La Chaux-de-Fonds. Des maisons de santé compléteront le maillage dans les autres régions.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision