Hôpital: scénario d’un seul site stationnaire à l’étude à Neuchâtel

Keystone-SDA

Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) va réorganiser son offre de soins et placer l'ambulatoire au coeur de son dispositif d'ici à 2030. D'ici à 2040, il envisage notamment plus qu'un site stationnaire, soit sur un emplacement actuel, soit à un nouvel endroit.

(Keystone-ATS) «Si on veut maintenir deux sites stationnaires de soins aigus, le risque est qu’il n’y ait plus d’hôpital cantonal à Neuchâtel, surtout par manque de soignants, mais aussi de moyens pour le financer», a déclaré mardi Philippe Eckert, président du conseil d’administration du RHNe lors de la présentation des options stratégiques 2026-2030. En 2025, un déficit de 20 millions est attendu.

Le RHNE veut donc faire un virage ambulatoire. Le nombre de lits devrait baisser à un total de 410 à 420, répartis entre les sites de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, contre 434 en 2024.

Deux centres ambulatoires seront établis à Neuchâtel (Monruz) et à La Chaux-de-Fonds. Des maisons de santé compléteront le maillage dans les autres régions.