Hausse du soutien fédéral pour la protection des minorités

Keystone-SDA

Les organisations juives et musulmanes ainsi que la communauté LGBTQ+ bénéficieront de six millions de francs pour des mesures de protection. Le Conseil fédéral a décidé mercredi d'augmenter légèrement le budget alloué à cet effet pour 2026 et 2027.

(Keystone-ATS) Le Conseil fédéral veut augmenter de 5 à 6 millions de francs le budget annuel alloué aux aides financières pendant une période limitée. Ce montant repassera ensuite à 5 millions de francs en 2028, comme en 2024 et en 2025, annonce le gouvernement dans un communiqué.

Compte tenu de la situation sécuritaire tendue, les demandes de participation financière à des mesures de protection ont largement dépassé les moyens à disposition. La hausse temporaire du budget pour 2026 et 2027 doit permettre de prendre en compte le besoin de protection accru des minorités menacées.

Sur la base d’une évaluation de la menace, le Service de renseignement de la Confédération décide quelles minorités présentent un besoin de protection particulier. Sont actuellement concernées les organisations juives et musulmanes ainsi que la communauté LGBTQ+. Vu l’appréciation actuelle de la menace, il faut s’attendre à recevoir davantage de demandes de la part de ces trois communautés, précise le Conseil fédéral.

En raison de l’escalade du conflit au Proche-Orient due aux attentats du 7 octobre 2023, le besoin de sécurité est plus important qu’auparavant en Suisse, notamment au sein de la communauté juive.

Le Conseil national a déjà approuvé, lors de sa session d’hiver 2023, une augmentation de 2,5 millions de francs des moyens alloués aux mesures de protection. Un montant annuel de 5 millions était donc disponible en 2024 et en 2025 pour le financement de mesures de protection en faveur de minorités menacées.