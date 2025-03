Holcim: IPO d’Amrize en bonne voie pour la fin du premier semestre

Keystone-SDA

Holcim a annoncé que l'entrée en Bourse (IPO) d'Amrize aux Etats-Unis est en bonne voie pour la fin du 1er semestre. La stratégie de croissance et la future équipe de direction pour son activité nord-américaine ont aussi été dévoilées.

(Keystone-ATS) Amrize a obtenu le financement nécessaire à la scission grâce à un prêt-relais de 5,1 milliards de dollars et une ligne de crédit de 2,0 milliards, indique mardi le géant des matériaux de construction en préambule à une journée d’informations pour les investisseurs.

A moyen-terme, Amrize doit voir son résultat brut d’exploitation (Ebitda) ajusté progresser de 8 à 11% et afficher une croissance du chiffre d’affaires de 5 à 8%. Le flux de trésorerie disponible doit dépasser à 8 milliards. Aussi, la société cherchera à « verser des dividendes et à procéder à d’éventuels rachats d’actions ».

En 2024, Amrize a réalisé un chiffre d’affaires de 11,7 milliards, un Ebitda ajusté de 3,2 milliards et une marge afférente de 27%.

Par ailleurs, Ian Johnston a été nommé directeur financier d’Amrize. Au total, la direction sera composée de dix personnes avec à sa tête Jan Jenisch, le président du conseil d’administration de Holcim, lequel assumera aussi cette fonction pour Amrize .

Holcim avait annoncé il y a plus d’un an son intention de se séparer de ses activités nord-américaines en 2025 et de les introduire en Bourse en tant qu’entreprise totalement indépendante.