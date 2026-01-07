Hommage à Valbirse (BE) à la mémoire des victimes de Crans-Montana

Une marche blanche aura lieu vendredi à Valbirse, dans le Jura bernois, en hommage aux victimes du drame de Crans-Montana. Cette marche à laquelle sont invités les élèves sera l'occasion d’exprimer son soutien aux familles endeuillées ainsi qu’aux équipes de secours, ont annoncé mercredi les autorités communales.

(Keystone-ATS) Aucun discours ne sera prononcé afin de préserver le recueillement et la sobriété de la cérémonie, a précisé la commune mixte de Valbirse. Une boîte à messages sera mise à disposition au Collège de Malleray pour celles et ceux qui souhaitent laisser une lettre, un dessin ou un présent aux équipes de secours.

L’événement est organisé par l’école primaire de Valbirse et l’école secondaire du Bas de la Vallée avec le soutien des commissions scolaires, du Conseil communal et du Bureau du Conseil général. La participation des élèves demeure libre et volontaire.

Le départ de la marche aura lieu à 13h30 depuis le Collège de Bévilard en direction du Collège de Malleray. A l’arrivée, 40 bougies seront allumées en mémoire des victimes et 116 roses déposées en pensée pour les blessés. Une minute de silence sera observée à 14h00 en même temps que dans toute la Suisse.