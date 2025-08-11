Ignazio Cassis veut continuer à négocier avec les Etats-Unis

Keystone-SDA

Après une pause, il faut un deuxième tour de négociations avec les Etats-Unis sur les droits de douane, selon le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis. Il s'exprimait en marge d'une rencontre avec son homologue britannique David Lammy, lundi à Locarno.

(Keystone-ATS) Tout n’est pas entre les mains de Trump, a expliqué Ignazio Cassis lors d’une brève conférence de presse. Le comportement du président américain doit toujours être considéré par rapport à celui de la Suisse. Il est normal que l’objectif ne soit pas atteint dès le premier tour de négociations. « Il faudra d’autres tentatives », a ajouté le Tessinois.

Quant au reproche selon lequel le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n’aurait pas été assez « actif » autour des négociations douanières, Ignazio Cassis a répondu que la stratégie dans les négociations était celle de l’ensemble du Conseil fédéral.

Et il en va de même pour les relations avec les Etats-Unis. Le « lead » est réparti entre les différents conseillers fédéraux selon les domaines, le DFAE coordonnant et ouvrant les portes, si nécessaire. Tout cela se passe dans une « discrétion absolue », selon le conseiller fédéral, qui s’exprimait en marge d’une rencontre avec le ministre britannique des affaires étrangères David Lammy.

Proches partenaires

Ce dernier effectuait sa première visite officielle en Suisse. En marge du 78e Festival du film de Locarno, il a qualifié la Suisse de « partenaire le plus proche et le plus précieux de la Grande-Bretagne ».

Le partenariat entre les deux pays est « un modèle de diplomatie », a déclaré David Lammy. Tout comme les années 1920, époque des Accords de paix de Locarno, la période actuelle est elle aussi marquée par une « quête de clarté, de force et de conviction ».

Nous vivons dans une ère « post-humaine » et la société est en train de se réinventer, a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères à Locarno. « Si nous agissons ensemble, nous pouvons changer le cours des choses », estime-t-il.

Accords à venir

D’autres accords spéciaux avec la Grande-Bretagne sont prévus dans le domaine des services et de la mobilité des jeunes, a encore déclaré Ignazio Cassis.

Le Tessinois a souligné que le Conseil fédéral souhaitait entretenir des contacts encore meilleurs et plus intenses avec le quatrième plus important partenaire commercial de la Suisse.

C’est un « pas dans la bonne direction », a encore déclaré Cassis en réponse à une question sur ses attentes concernant la rencontre prévue vendredi entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine en Alaska.