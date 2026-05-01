Il n’a pas beaucoup plus au mois d’avril cette année en Suisse

Keystone-SDA

La Suisse vient de connaître un mois d'avril marqué par une forte pression atmosphérique et très peu de précipitations. Dans certaines régions, il s'agit du mois d'avril le moins pluvieux depuis le début des mesures.

2 minutes

(Keystone-ATS) Au niveau national, les cumuls de précipitations n’ont atteint que 27% de la valeur de référence de 1991-2020, a indiqué vendredi MétéoSuisse dans un article de blog. On aurait pu «pratiquement compter sur les doigts d’une main» les jours «pluvieux» avec plus d’un millimètre de précipitations.

Selon MétéoSuisse, le mois d’avril dernier se classe ainsi au quatrième rang des mois d’avril les moins pluvieux depuis le début des mesures en 1864. Sur les versants nord-ouest et nord-est des Alpes, il a même été le moins pluvieux.

Sur l’ensemble du réseau de mesure, plus de 80 stations ont enregistré un nouveau record de précipitations minimales pour un mois d’avril. Sur plus de 20 d’entre elles, les précipitations n’ont même pas atteint dix millimètres, notamment dans l’Oberland bernois, dans le canton des Grisons ou dans la région située entre Zofingen et Aarau, dans le canton d’Argovie.

Un manque de précipitations ne signifie pas nécessairement une sécheresse, précise le blog. D’autres facteurs doivent être pris en compte, comme que l’évolution sur plusieurs mois, les niveaux des rivières et des lacs, la nappe phréatique, l’humidité du sol et l’état de la végétation. Depuis la semaine du 20 avril, MétéoSuisse peut toutefois parler de conditions de sécheresse sur une grande partie du pays.

Record d’ensoleillement à Pully

Ce mois d’avril n’a pas seulement battu des records en matière de précipitations. En effet, l’anticyclone a amené une forte bise et beaucoup d’ensoleillement: entre 130 et 155% de l’ensoleillement sur la période de référence 1991-2020 ont été enregistrés.

Pully (VD) a vécu son mois d’avril le plus ensoleillé depuis le début des mesures. La station de mesure a enregistré 284,4 heures d’ensoleillement, soit environ trois semaines de soleil maximal. Le précédent record, de 283,5 heures, datait de 1938.