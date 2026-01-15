Implenia remporte des contrats en Allemagne et Norvège

Keystone-SDA

Le groupe de construction Implenia a remporté plusieurs contrats d'infrastructure routière en Allemagne et en Norvège. Les ordres se montent au total à environ 350 millions d'euros (326,4 millions de francs).

(Keystone-ATS) L’entreprise zurichoise va participer à la construction d’un pont à Wolgast, dans le nord-est de l’Allemagne, d’une longueur de 1,4 km et bâti 42 mètres au-dessus du détroit de Peenestrom, a-t-elle détaillé jeudi dans un communiqué.

La construction de cet édifice, qui doit devenir une artère principale pour l’activité économique et touristique en Mer baltique, a débuté en décembre dernier et doit être achevée en février 2030.

Implenia va par ailleurs démolir et remplacer un pont autoroutier au-dessus de l’A7 à Markbreit, au centre de l’Allemagne. Le nouvel édifice, long de 925 mètres, doit permettre d’absorber l’augmentation de la circulation, notamment des poids-lourds, sur cet axe routier.

La société va par ailleurs participer à une co-entreprise pour la construction d’un tunnel routier long de 1,1 km sous le quartier Riederwald à Francfort.

«Grâce au programme d’infrastructure lancé en Allemagne et le besoin énorme en rénovation de ponts, nous nous attendons ces prochaines années à une forte demande en remplacements de ponts» outre-Rhin, a indiqué Erwin Scherer, responsable de l’unité ingénierie civile d’Implenia.

Un pont de 552 mètres de long doit également être construit au-dessus de la rivière Lagen, dans l’ouest de la Norvège, qui fait partie de l’autoroute E6 reliant Roterud à Storhove.