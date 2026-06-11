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Implenia renforce ses services avec une acquisition en Allemagne

Keystone-SDA

Implenia renforce ses activités de services avec l'acquisition de Zigmo Engineering, spécialiste allemand du génie civil et de la conception de bâtiments. Sise à Frankenthal, la société emploie plus de 70 personnes sur cinq sites en Allemagne.

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1 minute

(Keystone-ATS) Cette opération, dont la finalisation est prévue le 13 juillet 2026, permettra à Implenia de renforcer l’offre de sa division Service Solutions et d’élargir ses services d’ingénierie et de planification, a annoncé l’entreprise jeudi.

«Grâce à cette acquisition, nous poursuivons l’expansion de nos activités dans les segments à forte marge de la chaîne de valeur», s’est félicité Jens Vollmar, directeur général (CEO) d’Implenia.

Les détails financiers de la transaction ne sont pas communiqués.

Zigmo Engineering et Implenia avaient déjà collaboré sur plusieurs projets en Allemagne.

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