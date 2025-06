Inauguration de la plus grande exploitation laitière fribourgeoise

Keystone-SDA

Le domaine de la Lorraine à Rueyres-Treyfayes, en Gruyère, s'apprête à inaugurer vendredi et samedi une infrastructure qui constitue la plus grande exploitation laitière fribourgeoise. Le site a nécessité deux ans de travaux et 10 millions de francs d'investissements.

(Keystone-ATS) « Il ne faut pas avoir peur de l’évolution et des challenges », constate Daniel Menoud sur les ondes de RadioFr. et sur le site Frapp. L’exploitation, située entre Vuisternens-devant-Romont et Bulle, héberge depuis septembre plus de 300 vaches laitières (Holstein, Red Holstein et Jersey), sur un cheptel total de 550 bêtes.

Les nouvelles installations s’étendent sur plus de 8000 mètres carrés. Avec ses quatre grands silos bleus, contrastant avec le vert des champs, le domaine de Daniel Menoud et son épouse Patricia impressionne d’emblée: il s’agit de la plus grande exploitation laitière du canton de Fribourg, et l’une des plus grandes de Suisse.

Inspiration irlandaise

« On a chaque semaine des visites. Des Français et beaucoup d’Alémaniques viennent voir comment on travaille », explique Daniel Menoud. Pour les accueillir, le couple, parent de deux jeunes enfants, a aménagé une salle spéciale avec vue sur leur carrousel de traite à 50 places, histoire de ne pas stresser les bêtes.

Tout ou presque est automatisé: un robot passe entre les vaches pour leur donner à manger, il se remplit automatiquement dans la « cuisine » où se font les mélanges de céréales, l’aération de l’étable se fait aussi de manière autonome. Sur les toits des bâtiments, 8000 mètres carrés de panneaux solaires sont installés.

L’agriculteur fribourgeois dit s’être inspiré de ce qu’il a vu à l’étranger, en l’occurrence en Irlande, pour le transposer à son exploitation. « Là-bas, les gars avaient le couteau sous la gorge avec un prix du lait très bas, mais des outils de travail au top pour produire beaucoup, parce qu’ils n’ont pas le choix! »