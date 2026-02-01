Incendie dans un immeuble à Châtel-St-Denis

Un incendie s’est déclaré tôt dimanche matin dans un immeuble locatif à Châtel-St-Denis. Vingt-quatre personnes ont été évacuées. Plusieurs d'entre elles ont été incommodées par la fumée et un pompier a été légèrement blessé, a indiqué la police fribourgeoise dans un communiqué.

(Keystone-ATS) Les pompiers ont été alertés vers 05h20 pour un incendie survenu dans un immeuble locatif situé à la Grand-Rue, à Châtel-St-Denis. Le feu s’était propagé au dernier étage du bâtiment.

Parmi les évacués, quatre habitants ont été incommodés par la fumée et ont été examinés sur place par les ambulanciers. Un pompier, également incommodé par la fumée, a dû être acheminé en ambulance à l’hôpital pour un contrôle.

Le sinistre a été circonscrit en milieu de matinée. L’immeuble a subi d’importants dégâts, principalement au niveau des combles. Quatre locataires ont été relogés par les autorités communales.

A ce stade, les circonstances de l’incendie ne sont pas connues et le montant des dégâts n’est pas estimé, précise la police. Une enquête est en cours.