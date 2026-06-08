Incendie dans une entreprise: 27 personnes évacuées à Semsales (FR)

Keystone-SDA

Un incendie s'est déclaré lundi vers 09h00 à Semsales (FR). Pas moins de 27 employés de l'entreprise concernée et de celle située à proximité immédiate ont été évacués préventivement, mais personne n'a été blessé.

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(Keystone-ATS) L’incendie s’est déclaré dans une cuve de charbon actif dans une entreprise située dans la zone industrielle de Semsales qui a pris feu, indique la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Des investigations sont menées pour déterminer les causes exactes de l’incendie.

Immédiatement alarmés, 35 pompiers du Bataillon sud et du Groupe de mesures chimiques de Fribourg sont intervenus avec d’importants moyens.

Une entreprise spécialisée a été mandatée pour l’évacuation du charbon actif incandescent contenu dans la cuve. Ces travaux se poursuivent sous la conduite des pompiers. Il n’y a aucun danger pour la population.