Que pensez-vous des technologies de santé avancées, comme la conservation de sang de cordon par congélation?
En 2019, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a déposé une plainte pénale contre la banque privée de cellules souches Cryo-Save. Notre podcast d’investigation, «Cellules Perdues», révèle les histoires humaines qui se cachent derrière les promesses et les échecs des solutions de santé high-tech, comme la congélation du sang de cordon, prélevé à la naissance, dans l’espoir d’une utilisation médicale future.
Avez-vous eu une expérience avec de telles solutions? Quels sont, selon vous, les défis éthiques qui y sont liés? Pensez-vous qu’une réglementation plus stricte ou plus souple est nécessaire, pourquoi?
Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous.
Bonjour, je pense sincèrement que ça serait une avancée extraordinaire en ce qui concerne les cellules souches dans bien des cas il permettra dans l'avenir un certain nombre d'avancer dans beaucoup de maladies. Bien sûr comme dans toutes les avancées il faut que ceci soit très contrôlé, c'est le seul point faible on a bien vu ce que des gros laboratoires avait pu faire avec l'ARN messager.
SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
@Jean-Loup
Merci beaucoup pour vos commentaires. Le progrès contrôlé semble être un facteur clé pour ce type de technologie de la santé.
Thanks a lot for commenting. Controlled progress seems to be a key factor with this kind of health technology.
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du IT.
Je pense que la connaissance de la technique et des utilisations de cette procédure doit progresser et j'y suis donc favorable.
J'imagine une utilisation liée à des problèmes de santé, pas pour un usage de médecine esthétique sauf dans des cas graves et particuliers.
Penso che la conoscenza della tecnica e degli usi di questa procedura devono progredire per cui sono favorevole.
Immagino un uso legato a problemi di salute, non ad uso di medicina estetica se non in gravi e particolari casi
SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
@Savio Renato
Merci beaucoup d'avoir partagé vos réflexions réfléchies sur ce sujet.
Thanks very much for sharing your well-considered thoughts on this topic.
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
J'aimerais pouvoir disposer d'un ancien échantillon congelé de mon sang. Je suis atteint d'une maladie rare, diagnostiquée par une analyse de sang il y a environ 10 ans. Mais ma première attaque remonte à une dizaine d'années auparavant. Et un test sanguin pourrait le prouver d'une manière ou d'une autre.
Des tests sanguins effectués sur de vieux échantillons de sang congelés (provenant de recrues de l'armée américaine) ont prouvé que la sclérose en plaques n'est pratiquement observée que chez les personnes ayant été infectées par le virus d'Epstein-Barr.
I wish there was an old, frozen sample of my blood around. I have a rare disease, diagnosed by blood test about 10 years ago. But my first attack was about 10 years before that. And a blood test could prove it one way or another.
Blood tests on old, frozen samples of blood (from US military recruits) proved that multiple sclerosis is pretty much only seen in people who have been infected with Epstein-Barr virus.
SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
@Logician
Merci beaucoup de m'avoir écrit ! Je suis désolée d'apprendre que vous êtes atteint d'une maladie rare. Dans votre cas, vous auriez aimé utiliser un échantillon de sang pour vérifier si quelque chose a changé dans votre sang entre la première fois que vous avez souffert d'une attaque et maintenant ? Je vérifie que j'ai bien compris.
Thanks so much for writing! I'm sorry to hear about the rare disease you're dealing with. In your case, you would have liked to use a blood sample to test to see if something changed in your blood between the first time you suffered from an attack to now? Just checking I understood correctly.
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du IT.
Je ne considère pas qu'il s'agisse d'une question urgente : il y a bien d'autres choses à discuter dans le domaine médical
Non mi sembra una tematica urgente: c'è ben altro nel settore medico da discutere
SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
@OCRAM
Merci beaucoup de nous avoir fait part de votre avis.
Thanks very much for sharing your opinion.
Joignez-vous à la discussion