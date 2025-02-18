Que pensez-vous des technologies de santé avancées, comme la conservation de sang de cordon par congélation?

En 2019, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a déposé une plainte pénale contre la banque privée de cellules souches Cryo-Save. Notre podcast d’investigation, «Cellules Perdues», révèle les histoires humaines qui se cachent derrière les promesses et les échecs des solutions de santé high-tech, comme la congélation du sang de cordon, prélevé à la naissance, dans l’espoir d’une utilisation médicale future.

Avez-vous eu une expérience avec de telles solutions? Quels sont, selon vous, les défis éthiques qui y sont liés? Pensez-vous qu’une réglementation plus stricte ou plus souple est nécessaire, pourquoi?

