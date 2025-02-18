Cosa pensate delle moderne tecnologie mediche, come il congelamento del sangue cordonale?
Nel 2019, l’Ufficio federale della sanità pubblica ha aperto un procedimento penale contro la società privata di conservazione delle cellule staminali Cryo-Save. Il nostro podcast investigativo, Lost Cells, scopre le storie umane che si celano dietro le promesse e i fallimenti delle tecnologie mediche high-tech, come il congelamento del sangue del cordone ombelicale nel momento della nascita per il suo potenziale utilizzo nelle cure mediche future.
Avete esperienza con questo genere di tecnologie? Quali sono, secondo voi, le sfide etiche? Pensate che sia necessaria maggiore o minore regolamentazione e perché?
Salve, credo sinceramente che si tratterebbe di un progresso straordinario in termini di cellule staminali, che in molti casi permetterà di progredire in futuro in diverse malattie. Naturalmente, come per tutti i progressi, questo deve essere controllato con molta attenzione, che è l'unico punto debole - abbiamo visto cosa sono riusciti a fare i grandi laboratori con l'RNA messaggero.
Grazie mille per il commento. Il progresso controllato sembra essere un fattore chiave per questo tipo di tecnologia sanitaria.
Penso che la conoscenza della tecnica e degli usi di questa procedura devono progredire per cui sono favorevole.
Immagino un uso legato a problemi di salute, non ad uso di medicina estetica se non in gravi e particolari casi
Grazie mille per aver condiviso i vostri pensieri ponderati su questo argomento.
Vorrei che ci fosse in giro un vecchio campione congelato del mio sangue. Ho una malattia rara, diagnosticata con un esame del sangue circa 10 anni fa. Ma il mio primo attacco risale a circa 10 anni prima. E un esame del sangue potrebbe dimostrarlo in un modo o nell'altro.
Le analisi del sangue su vecchi campioni di sangue congelati (prelevati da reclute dell'esercito americano) hanno dimostrato che la sclerosi multipla si manifesta praticamente solo nelle persone che sono state infettate dal virus di Epstein-Barr.
I wish there was an old, frozen sample of my blood around. I have a rare disease, diagnosed by blood test about 10 years ago. But my first attack was about 10 years before that. And a blood test could prove it one way or another.
Grazie mille per averci scritto! Mi dispiace sapere della malattia rara con cui hai a che fare. Nel tuo caso, avresti voluto utilizzare un campione di sangue per verificare se qualcosa è cambiato nel tuo sangue tra la prima volta che hai sofferto di un attacco e adesso? Volevo solo verificare se avevo capito bene.
Non mi sembra una tematica urgente: c'è ben altro nel settore medico da discutere
Grazie mille per aver condiviso la sua opinione.
