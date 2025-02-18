Cosa pensate delle moderne tecnologie mediche, come il congelamento del sangue cordonale?

Nel 2019, l’Ufficio federale della sanità pubblica ha aperto un procedimento penale contro la società privata di conservazione delle cellule staminali Cryo-Save. Il nostro podcast investigativo, Lost Cells, scopre le storie umane che si celano dietro le promesse e i fallimenti delle tecnologie mediche high-tech, come il congelamento del sangue del cordone ombelicale nel momento della nascita per il suo potenziale utilizzo nelle cure mediche future.

Avete esperienza con questo genere di tecnologie? Quali sono, secondo voi, le sfide etiche? Pensate che sia necessaria maggiore o minore regolamentazione e perché?

