Interdiction de nager dans l’Aar à Berne en raison de travaux

Keystone-SDA

La navigation et la baignade dans l'Aar à Berne seront soumises à des restrictions du 22 septembre au printemps prochain. La Ville de Berne a pris cette mesure pour des raisons de sécurité en raison de travaux destinés à rénover la piscine en plein air du Marzili et à renforcer la protection contre les crues.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La baignade et la navigation ne seront ainsi plus autorisées entre le camping du Eichholz et la Dalmazibrücke, un tronçon de l’Aar à Berne emprunté lors des chaudes journées d’été par des milliers de personnes, que ce soit à la nage ou sur des canots pneumatiques.

A partir du mois de septembre, la température de l’eau baisse rapidement et il y a donc beaucoup moins de monde dans l’eau, relève mardi la Ville de Berne. Les nageurs intrépides devront se rabattre sur le trajet entre le quartier d’Altenberg et la piscine de la Lorraine.

Les travaux de construction sont étroitement coordonnés et se dérouleront par étapes sur plusieurs semestres d’hiver Il sera donc à nouveau possible de nager dans l’Aar et dans la piscine du Marzili pendant l’été.

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
29 J'aime
56 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
13 J'aime
12 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
