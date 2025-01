Interparfums a vu ses ventes croître en 2024

Keystone-SDA

Le groupe Interparfums a annoncé jeudi des ventes en 2024 en hausse de 10,3% à 880,5 millions d'euros (830 millions de francs) et indiqué que sa marge opérationnelle pourrait "atteindre 20%" sur l'exercice, selon un communiqué.

(Keystone-ATS) « Si le contexte géopolitique et économique continue de limiter la visibilité, la qualité et la créativité de notre plan de lancements 2025, basé sur des lignes importantes sur les marques Jimmy Choo, Montblanc, Coach et Lacoste, sans oublier Rochas, nous permet d’envisager une nouvelle année de croissance des ventes et des résultats », déclare le PDG Philippe Bénacin cité dans le communiqué.

« Dans un contexte récurrent de contrôle continu de l’ensemble des dépenses, notamment de marketing et publicité, la marge opérationnelle de l’exercice 2024 pourrait atteindre 20% », ajoute le directeur général délégué Philippe Santi, également cité dans le communiqué.

Première marque du groupe, les ventes de parfums Jimmy Choo progressent de 7% à 224,3 millions d’euros et « poursuivent leur développement grâce au lancement réussi de la ligne I want Choo Le Parfum amorcé en juin dernier » ».

Le chiffre d’affaires des parfums Montblanc est en léger recul (-1%) à 203,4 millions d’euros ainsi que les parfums Coach (-3%) à 182 millions d’euros.

Les parfums Lacoste « réalisent une première année d’exploitation très prometteuse » avec un chiffre d’affaires de près de 80 millions d’euros « bien supérieur aux anticipations de début d’année ».

Les ventes des parfums Rochas progressent de 2% à 41,9 millions d’euros alors que les parfums Lanvin voient leurs ventes reculer de 6% à 45,5 millions d’euros.

L’Amérique du Nord reste le premier marché du groupe avec un chiffre d’affaires de 332,2 millions d’euros (+3%) tiré par « plusieurs lancements extrêmement réussis sur les marques Jimmy Choo et Coach ».

Les ventes en Europe de l’Ouest font un bond de 25% à 155,4 millions d’euros grâce à une hausse des ventes de 40% au second semestre et portées par le lancement des lignes I want Choo Le Parfum et Lacoste Original.

Le chiffre d’affaires en France progresse de 28% et atteint 55,5 millions d’euros grâce aux marques Rochas, Jimmy Choo et Lacoste.

Le chiffre d’affaires en Asie passe les 125 millions d’euros (+8%).

En décembre, Interparfums a signé avec Van Cleef & Arpels, marque de joaillerie du genevois Richemont, un nouveau contrat de licence d’une durée de 9 ans.