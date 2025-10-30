Israël a identifié les corps des otages de Gaza remis par le Hamas

Keystone-SDA

Israël a identifié les restes des otages Amiram Kuper et Sahar Baruch, dont les corps ont été rendus par le Hamas plus tôt jeudi, a annoncé un communiqué du bureau du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.

(Keystone-ATS) Les familles des défunts ont été informées après «l’achèvement du processus d’identification par l’institut national de médecine légale», est-il encore écrit.

Sahar Baruch a été enlevé du kibboutz Beeri le 7 octobre 2023 et emmené à Gaza, où il a été tué lors d’une opération de sauvetage ratée de l’armée israélienne deux mois plus tard. Il était âgé de 25 ans au moment de sa mort.

Amiram Kuper, âgé de 84 ans au moment de son rapt, a été enlevé avec sa femme Nourit dans leur maison du kibboutz Nir Oz. Israël a annoncé sa mort en captivité en juin 2024.

La branche armée du Hamas a restitué jeudi les deux dépouilles à la Croix-Rouge, qui les a remises à l’armée israélienne dans la bande de Gaza, dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre.

17 corps restitués

Dans un communiqué, le forum des familles des otages et des disparus a exprimé son soutien aux familles de MM. Kuper et Baruch, et a appelé au rapatriement des corps des autres otages décédés.

Le mouvement islamiste palestinien a jusqu’à présent restitué les restes de 17 des 28 corps qui se trouvaient encore à Gaza et auraient dû être rendus au début de la trêve, assurant que localiser les dépouilles est «complexe et difficile» dans le territoire en ruines.

Lundi soir, le Hamas avait rendu à Israël les restes d’un otage, que les médecins légistes ont finalement identifié comme étant ceux d’un homme, Ofir Tzarfati, dont une partie de la dépouille avait déjà été restituée.

Les retards successifs dans la remise des corps des otages ont provoqué la colère du gouvernement israélien. Et mardi, un soldat israélien a été tué par des tirs à Rafah, dans le sud du territoire.

Peu après, le premier ministre israélien avait ordonné des frappes «immédiates» sur Gaza en accusant le Hamas d’avoir violé le cessez-le-feu. Les frappes israéliennes ont fait plus de 100 morts dans la bande de Gaza, y compris des femmes et des dizaines d’enfants, selon la défense civile, qui opère sous le contrôle du Hamas, et les hôpitaux.

Retour au calme

Dès mercredi matin, Israël a cependant déclaré avoir repris l’application du cessez-le-feu.

De son côté, le Hamas avait assuré que ses combattants n’avaient «aucun lien avec l’incident de tir à Rafah».

Le Hamas avait pris 251 personnes en otage lors de son attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, qui a déclenché la guerre. Cette attaque a entraîné côté israélien la mort de 1221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l’AFP à partir de chiffres officiels.

L’offensive israélienne menée en représailles a fait 68’531 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la santé du Hamas.