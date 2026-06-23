Karin Keller-Sutter reste ferme sur les fonds propres

Keystone-SDA

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La ministre des Finances, Karin Keller-Sutter, reste ferme sur sa position: elle considère qu'une couverture intégrale en fonds propres des filiales étrangères d'UBS est nécessaire, comme elle l'a déclaré mardi lors d'un congrès professionnel.

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(Keystone-ATS) «Les exigences requises dans le cadre du débat actuel sur la réglementation des fonds propres d’UBS sont justifiées», a rappelé mardi la cheffe du Département fédéral des finances (DFF) à l’occasion du Point Zero Forum organisé à l’aéroport de Zurich. Elles constituent une nécessité pour garantir la stabilité financière.

Et cela ne vaut pas seulement pour la Suisse, mais concerne potentiellement le système financier au niveau mondial. Mme Keller-Sutter fait part de son inquiétude quant à la situation aux Etats-Unis, où la déréglementation en cours pourrait «faire le lit d’une nouvelle crise financière».

Par ailleurs, des banques bien capitalisées constituent une sorte d’avantage concurrentiel, puisqu’un système financier stable et fiable attire davantage de capitaux et inspire la confiance, selon la ministre. La débâcle de Credit Suisse a démontré à quel point la perte de confiance constitue l’un des plus grands dangers pour les banques.

Des rumeurs diffusées dans la presse récemment laissaient entendre que le parlement évaluerait un allègement de la future réglementation pour la banque aux trois clés, envisageant désormais une couverture en fonds propres durs (CET1) de seulement 70% à 80%, contre initialement 100%, de ses filiales à l’étranger.

Une telle mesure abaisserait les besoins en fonds propres durs que devrait apporter le groupe bancaire à environ 15 milliards de dollars, alors que selon la proposition du Conseil fédéral d’une couverture intégrale, la facture s’élèverait à 20 milliards, selon Reuters, qui se référait à des sources anonymes proches du dossier.

Plus des trois quarts de la population helvétique serait toutefois favorable à une réglementation plus stricte à l’égard de l’établissement d’importance systémique. C’est ce qui ressort d’un sondage mené par l’institut YouGov auprès de 1008 personnes et relayé ces derniers jours dans les médias.