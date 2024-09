L' »Oeil d’or » du Zurich Film Festival pour Pamela Anderson

(Keystone-ATS) L’actrice américaine Pamela Anderson (« Alerte à Malibu ») reçoit l' »Oeil d’or » du Zurich Film Festival (ZFF). Elle est récompensée pour l’ensemble de sa carrière et « sa performance exceptionnelle » dans son nouveau film « The Last Showgirl ».

L’actrice âgée de 57 ans recevra son prix en personne le 4 octobre à Zurich, a indiqué mardi le ZFF sur son site internet. Elle présentera ensuite son nouveau film avec la réalisatrice Gia Coppola.

Dans « The Last Showgirl », Pamela Anderson est la danseuse Shelley, qui se produit depuis plus de 30 ans dans l’un des derniers spectacles traditionnels de Las Vegas. Lorsque le directeur met fin au spectacle, Shelley doit faire ses adieux à ce monde de paillettes et réorganiser sa vie. Elle est aidée par sa meilleure amie Annette, interprétée par Jamie Lee Curtis.