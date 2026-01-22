L’éolien et le solaire prennent le pas sur les fossiles dans l’UE

Keystone-SDA

L'Union européenne a pour la première fois produit plus d'électricité solaire ou éolienne en 2025 que celle d'origine fossile, a rapporté jeudi le centre de réflexion Ember. Elle reste cependant dépendante au gaz, susceptible d'être source de "chantage énergétique".

(Keystone-ATS) Les deux énergies basées sur le vent et le soleil «ont généré un record de 30% de l’électricité de l’UE, devançant les énergies fossiles (29%)», indique le groupe dans son rapport annuel intitulé European Electricity Review.

Le record est essentiellement tiré par l’énergie solaire, dont la production a fortement augmenté et représenté 13% de l’électricité produite de l’UE en 2025, tandis que l’éolien s’inscrivait en léger recul du fait de conditions moins venteuses (16,9%).

Dans le même temps, la production d’électricité issue des centrales à charbon a atteint un nouveau plancher historique (9,2%) en 2025 après des années de forte baisse, ajoute le rapport qui analyse les données de production et de demande d’électricité dans les 27 pays de l’UE en 2025.

Risques de «chantage» énergétique

«Ce moment historique montre à quelle vitesse l’UE évolue vers un système énergétique reposant sur l’éolien et le solaire», se félicite Beatrice Petrovich, auteure du rapport. «Alors que la dépendance aux énergies fossiles alimente l’instabilité dans le monde, les enjeux de la transition vers les énergies propres sont plus évidents que jamais», ajoute-t-elle.

La Suède a franchi ce seuil dès 2010, suivie par le Danemark en 2015. France, Portugal, Espagne et Autriche l’ont passé en 2023, avant l’Allemagne (2024) ou les Pays-Bas (2025). Mais l’Italie, la Grèce, la Pologne ou l’Irlande produisent encore davantage d’électricité à partir d’énergies fossiles.

L’UE reste fortement dépendante au gaz importé, qui a alimenté 16,7% de la production d’électricité l’an dernier, selon le rapport. «L’augmentation de la production d’électricité à partir de gaz, conjuguée à la baisse de la production hydroélectrique en 2025, a fait grimper de 16% la facture des importations de gaz fossile de l’UE et a entraîné des flambées des prix sur les marchés de l’électricité», indique-t-il.

Or, ajoute le centre de réflexion, les enjeux sont majeurs alors que «pour l’Union européenne, les risques de chantage énergétique de la part des exportateurs de combustibles fossiles étaient particulièrement préoccupants» en 2025.

«Investir dans les énergies renouvelables produites localement constitue une stratégie essentielle pour atténuer ce risque, dans un contexte géopolitique toujours plus instable», souligne Ember alors que l’électrification de secteurs comme le transport, l’industrie ou le logement permettent aux Etats de réduire cette dépendance aux énergies fossiles tout en décarbonant leur économie.