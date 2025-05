L’abuseur d’enfants René Osterwalder a mis fin à ses jours

Keystone-SDA

L'abuseur et tortionnaire d'enfants René Osterwalder est décédé dans la prison de Pöschwies à Regensdorf (ZH). Il s'est suicidé avec l'aide d'une organisation d'accompagnement dans la mort.

(Keystone-ATS) L’homme avait été condamné en 1998 à 17 ans de réclusion et à l’internement. Il est mort le 16 avril, a indiqué lundi à l’agence Keystone-ATS le département de justice du canton de Zurich, confirmant ainsi une information du quotidien gratuit 20 Minuten.

René Osterwalder était interné depuis 1998. En 1991 et 1992, il avait abusé d’un bébé et d’un petit enfant et les avait torturés. Il avait aussi filmé ses méfaits.