L’accident chimique à Schweizerhalle (BL) se termine sans suite

(Keystone-ATS) Un accident chimique survenu dans la nuit de vendredi à samedi à Schweizerhalle (BL) semble avoir engendré plus de peur que de mal. Personne n’a été blessé et les substances chimiques mesurées n’ont à aucun moment été élevées, souligne la police.

Après environ sept heures de travail, les forces d’intervention ont définitivement levé l’alerte peu après 4 heures du matin, a indiqué la police cantonale de Bâle-Campagne samedi matin dans un communiqué. Des recommandations à la population avaient été diffusées dans la nuit via le canal d’alerte de la Confédération Alertswiss et la radio, à titre préventif.

L’alerte a été donnée après une fuite de chlorure d’acétyle survenue dans une usine de la société Cabb, spécialisée dans la chimie, peu après 21h00. La fuite de cette substance chimique a provoqué un nuage d’acide et une forte odeur nauséabonde.

Encore des inconnues

Sollicité, un porte-parole de la société Cabb a expliqué que le chlorure d’acétyle est utilisé sous forme liquide dans la chaîne de production de l’usine. Les forces d’intervention se sont immédiatement rendues sur les lieux de la fuite, a indiqué l’entreprise.

Pour l’heure, on ne sait pas comment la fuite s’est produite ni quelle quantité de substance s’est échappée. Une enquête est en cours.

Avec plus de 200 membres de différents services d’urgence, toutes les forces d’intervention nécessaires ont été mobilisées pour lutter contre l’accident, a indiqué la police. La hotline d’urgence cantonale mise en place par les autorités a par ailleurs reçu plus de 500 appels.

Population alertée à titre préventif

Le canton de Bâle-Campagne a mis en garde contre une fuite de substance potentiellement toxique via Alertswiss, le site d’alerte de l’Office fédéral de la protection de la population. L’alerte était également valable pour la ville de Bâle et ses environs.

La population a été invitée à ne pas se tenir à l’extérieur, à fermer portes et fenêtres et à éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation. L’alerte a été donnée à titre préventif, a indiqué vendredi soir un porte-parole de la police cantonale de Bâle-Campagne à Keystone-ATS.

Des fuites de produits chimiques ont à plusieurs reprises été constatées dans des bâtiments de la région de Schweizerhalle ces dernières années. La plus grande catastrophe chimique s’est produite en 1986, lorsqu’un incendie s’est propagé dans un entrepôt de l’entreprise chimique Sandoz.