L’Etat de Fribourg renforce son soutien au secours en montagne

Le canton de Fribourg a ancré dans la loi son soutien aux colonnes de secours fribourgeoises pour le sauvetage en montagne. Il a augmenté cette aide de 16'000 francs et précisé les missions du Secours alpin suisse.

(Keystone-ATS) Le conseiller d’Etat en charge de la Sécurité Romain Collaud a signé jeudi un contrat de prestations pour la période 2026-2028 avec la fondation Secours alpin suisse (SAS), indique le canton de Fribourg dans un communiqué.

Ce contrat fixe le cadre d’engagement des quatre colonnes de secours du canton de Fribourg, à savoir Bulle-La Gruyère, Châtel-Saint-Denis, Jaun et Lac-Noir, ainsi que le subventionnement octroyé par l’Etat pour les prestations de sauvetage en montagne.

Ce soutien a été revu à la hausse. Il se montera en effet à 80’000 francs par an, soit 16’000 francs de plus que pour la période 2021-2025.

Désormais ancré dans la loi sur la protection de la population, ce partenariat précise les différentes missions que le SAS doit remplir sur le territoire fribourgeois. Il lui est demandé de former des spécialistes cantonaux en la matière, d’assurer des opérations de sauvetage en collaboration, notamment, avec la police, les services du feu et le Rega, de mettre à disposition le matériel nécessaire et, enfin, de garantir un personnel suffisant.