L’Etat de Fribourg va chercher à optimiser ses achats

Keystone-SDA

Les députés fribourgeois ont accepté vendredi un postulat demandant d'optimiser les achats de l'Etat. Le gouvernement cantonal, qui a soutenu l'instrument, devra effectuer une étude sur l'organisation et la situation actuelles, avec des recommandations.

(Keystone-ATS) Le postulat a passé la rampe à l’unanimité des 98 voix exprimées. Avec leur démarche, les députés PLR Pierre-Alain Bapst et Claude Brodard, par ailleurs président de la commission des finances et de gestion, estiment que les recommandations attendues devront porter sur la façon d’optimiser les achats et de réaliser des économies.

L’idée consiste à recourir à une meilleure coordination et à une collaboration entre services, formation du personnel et intégration d’approches, basées sur le développement durable et l’innovation. L’approche a reçu l’aval du Conseil d’Etat, via son président Jean-François Steiert, chargé notamment des infrastructures.

Economie circulaire

Il est question en particulier d’économie circulaire. L’exécutif a déjà amorcé des réflexions et des démarches allant dans le sens d’une utilisation plus «économe et raisonnée» des ressources lors des achats, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie cantonale de développement durable, a dit le ministre.

L’étude sera donc assortie de recommandations concrètes en matière de durabilité et d’économie circulaire, y compris les conséquences en termes de ressources en vue «d’assurer une meilleure efficience des processus, d’éviter le gaspillage, de réaliser des économies financières et d’encourager des approches innovantes et durables».

Une telle étude est d’ailleurs inscrite dans le projet de futur plan d’action 2027-2031 de la Stratégie cantonale de développement durable, a rappelé le gouvernement.