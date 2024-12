L’ex-ministre jurassien Gérald Schaller est décédé

Keystone-SDA

L'ex-ministre du canton du Jura Gérald Schaller est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi des suites d'une longue maladie. Agé de 70 ans, le Bruntrutain avait siégé au Gouvernement jurassien de 1995 à 2006.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le porte-parole du Gouvernement jurassien Julien Hostettler et la famille du défunt ont confirmé jeudi à Keystone-ATS l’information diffusée par divers médias. Après avoir quitté le Gouvernement jurassien, où cet avocat fut ministre des finances et de la Justice, Gérald Schaller n’était pas parvenu à conserver, en 2007, le siège PDC (aujourd’hui Le Centre) au Conseil national, au profit du candidat UDC.

En mars 2006 lors d’une conférence de presse annonçant son retrait de l’exécutif, après avoir été, à l’entrée en souveraineté, le plus jeune élu au Parlement cantonal qu’il a présidé, Gérald Schaller était revenu sur ses trois législatures à l’exécutif. L’un des plus difficiles dossiers qu’il a eu à traîter a été la recapitalisation de la Banque cantonale du Jura (BCJ). L’opération a coûté une soixantaine de millions de francs aux contribuables, mais on peut la considérer comme une « réussite », avait-il dit.

Du côté de la justice, Gérald Schaller, ancien juge, a été l’artisan du regroupement des tribunaux de districts pour former le Tribunal de première instance. La suppression des circonscriptions judiciaires de district a été une petite révolution dans le Jura.

Après son retrait du Gouvernement, Gérald Schaller est à nouveau devenu juge, au tribunal cantonal cette fois. Ainsi il aura été parmi les rares personnalités à siéger dans les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire.