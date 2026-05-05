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L’inflation accélère en avril, portée par les carburants

Keystone-SDA

Les prix à la consommation en Suisse ont poursuivi leur accélération en avril sur un an, reflet de la hausse des prix du carburant en raison de la guerre au Moyen-Orient, mais aussi des loyers.

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(Keystone-ATS) Pendant le mois sous revue, l’inflation a atteint 0,6% sur un an, marquant une nette croissance après 0,3% en mars et 0,1% en février, a annoncé mardi l’Office fédéral de la statistique (OFS). Le renchérissement n’avait plus atteint un tel niveau depuis décembre 2024.

Sur un mois, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,3%.

Ces chiffres se situent dans la partie haute des prévisions compilées par l’agence AWP. Les analystes avaient anticipé la hausse des prix entre 0,4% et 0,7% sur un an et de 0,1% à 0,4% sur un mois.

Les loyers (+1,4% sur un an), l’une des principales charges financières des ménages, ont continué d’augmenter pendant le mois sous revue. Les prix des carburants ont également pris l’ascenseur, l’essence augmentant de 8,8%, le diesel de 19,3% et le mazout de 35,5%. Le coût du transport aérien international a quant à lui progressé de 5,6%.

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