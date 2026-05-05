L’initiative pour faire baisser les impôts à Boudry (NE) déposée

Keystone-SDA

Une initiative a été déposée lundi à Boudry (NE) pour réduire l'impôt communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques. Le texte demande de baisser le coefficient fiscal de 68 points à 63 points, ce qui ferait de la commune celle avec le taux le plus faible du canton avec Milvignes et la Grande Béroche.

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(Keystone-ATS) L’initiative était munie de 1150 signatures, alors que 480 étaient nécessaires, a indiqué mardi la chancellerie communale à Keystone-ATS, confirmant une information d’Arcinfo. «Ce nombre reste toutefois provisoire, dans la mesure où le contrôle de la qualité d’électeur sera effectué durant le courant du mois de mai», a-t-elle ajouté. Le comité d’initiative est composé de conseillers généraux PLR.

Le Conseil communal dispose d’un délai de six mois pour soumettre un rapport au Conseil général après le dépôt de l’initiative. A cela s’ajoutent les étapes de traitement par le Conseil général et l’organisation de la votation. En tenant compte de ces délais, un vote «ne pourrait vraisemblablement pas intervenir avant le début de l’année 2027 et une échéance au printemps 2027 apparaît comme réaliste», a précisé la chancellerie.