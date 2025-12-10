L’initiative sur l’alimentation mal partie au National

Keystone-SDA

L'initiative sur l'alimentation est mal partie au National. Mercredi, tous les orateurs et oratrices ont fustigé le texte, qui contient des délais irréalistes et entraînerait trop de coûts pour l'Etat. La gauche et le PVL plaident pour un contre-projet.

(Keystone-ATS) L’initiative d’un comité citoyen veut encourager la production et la consommation de denrées alimentaires végétales plutôt qu’animales. Elle souhaite aussi augmenter le degré d’autosuffisance, pour le faire passer de 46% à 70%, préserver les ressources en eau souterraine et promouvoir une agriculture et un secteur agroalimentaire durables. Ces exigences doivent être atteintes dans un délai de dix ans.

Il faudrait réorienter les habitudes de consommation et de production, critique le centre-droit. La gauche et le PVL sont aussi opposés à l’initiative. Mais ils jugent l’idée bonne, c’est pourquoi ils souhaitent un contre-projet direct limité à la préservation des écosystèmes et de la biodiversité ainsi qu’à la protection de la qualité des eaux, de la fertilité des sols et de la biodiversité.