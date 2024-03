L’ONU à Genève doit économiser 13,9 millions de francs

(Keystone-ATS) L’ONU à Genève doit économiser plus de 15,5 millions de dollars (13,9 millions de francs) face à la crise de liquidités de l’organisation. Des bâtiments vont être provisoirement fermés. Autre problème, le fonctionnement de mécanismes des droits humains est affecté.

Pour préserver les salaires du personnel et garantir le mandat de l’institution, plusieurs dispositifs ont déjà été appliqués. La fermeture du Palais des Nations pendant plusieurs semaines avait permis d’économiser près de 200’000 francs.

Autre approche, des restrictions de voyages et de dépenses ont été prises. Mais, désormais, plusieurs bâtiments qui n’accueillent pas des conférences vont être fermés et le personnel relocalisé dans le plus récent sur le site du Palais des Nations, a affirmé vendredi l’ONU à Genève.

Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme est affecté. Un projet de résolution, dévoilé vendredi et discuté dans deux semaines au Conseil des droits de l’homme, prévoit le décalage de plusieurs mois au moins de plusieurs activités onusiennes.