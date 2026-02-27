L’ONU estime que de nombreux Epstein existent probablement

Keystone-SDA

Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk estime que de nombreux Jeffrey Epstein existent probablement dans le monde. Vendredi à Genève, il a demandé aux Etats de mener des investigations et de protéger les victimes.

(Keystone-ATS) «Quelqu’un pense-t-il qu’il n’y a pas de nombreux hommes» comme le délinquant sexuel américain?, a demandé l’Autrichien devant le Conseil des droits de l’homme. «De tels abus horribles sont rendus possibles par des systèmes sociaux qui réduisent au silence les femmes et les filles» et protègent les hommes de responsabilités, a-t-il ajouté.

Le haut commissaire se dit aussi «horrifié» par les indications de peines capitales contre huit manifestants en Iran. Parmi les personnes condamnées figurent deux enfants. Et 30 autres Iraniens pourraient être exposés à la même sentence. Le haut commissaire demande des investigations indépendantes et des procès équitables et il réitère son souhait d’un moratoire sur la peine capitale.