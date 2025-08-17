La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’open air de Gampel (VS) s’est achevé presque à guichets fermés

Keystone-SDA

Quelque 98'000 personnes ont assisté à l'open air de Gampel (VS) de jeudi à dimanche. Les organisateurs se réjouissent d'une manifestation qui a affiché "presque complet". Au total, 42 groupes et plus de 50 DJs se sont succédés sur scène durant quatre jours.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Pour sa 39e édition, le rendez-vous haut-valaisan a proposé «un mélange éclectique de différents styles musicaux», soulignent dimanche les organisateurs dans un communiqué.

Parmi les points forts, ils citent le groupe rock Papa Roach, le quatuor de hip-hop allemand Die Fantastischen Vier, le rappeur gangsta Kontra K, le groupe punk Feine Sahne Fischfilet, le «prodige de la techno» Blümchen ou encore le rappeur Finch et son mélange de rave des années 90 et de rap.

Le service sanitaire a pris en charge 680 patients, dont un a dû être envoyé à l’hôpital pour un contrôle. Il n’y a pas eu d’incidents majeurs. La sécurité, la police et les pompiers ont fait état d’un festival «paisible».

Pour la première fois, moins d’un millier de voitures et 70 camping-cars ont été enregistrés au parking Park & Ride de Tourtemagne. La plupart des visiteurs utilisent de plus en plus souvent les transports publics, d’autant plus que ceux-ci sont désormais inclus dans le pass du festival, souligne le communiqué.

