L’or à plus de 4500 dollars l’once, les métaux battent des records

Keystone-SDA

L'or a franchi les 4500 dollars l'once pour la première fois mercredi, avant de redescendre légèrement, alors que de nombreux métaux précieux et industriels atteignent des sommets, le marché des devises restant par ailleurs plutôt serein en cette veille de Noël.

(Keystone-ATS) «Les investisseurs ont largement remanié leurs portefeuilles, nombreux sont ceux qui ont clôturé leurs positions» et «les volumes d’échanges sont faibles», constate Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. «Pourtant… l’année continue de nous réserver des surprises.»

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’or a grimpé jusqu’à 4525,77 dollars, un niveau inédit, et l’argent a aussi décroché un nouveau record, à 72,70 dollars l’once.

Vers 11H40 GMT, l’or grappillait 0,03% à 4.485,90 dollars l’once, et l’argent grimpait de 0,95% à 72,11 dollars l’once.

«La faiblesse du dollar, les anticipations de nouvelles baisses de taux aux États-Unis, les inquiétudes concernant les déficits publics et la dette des pays développés, ainsi que les tensions géopolitiques, ont contribué à propulser les métaux précieux sur le devant de la scène», résume Russ Mould, d’AJ Bell.

Métaux précieux également utilisés dans la fabrication de catalyseurs automobiles, le platine a atteint son plus haut historique, à 2981,53 dollars l’once, tandis que le palladium a touché un nouveau plus haut depuis décembre 2022.

Le platine comme le cuivre, qui a également dépassé un palier historique à plus de 12’000 dollars la tonne, sont aussi portés par la crainte de droits de douane vers les Etats-Unis – le platine et le cuivre raffiné étant jusqu’ici épargnés.