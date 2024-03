L’usine de Lutry doit monter en puissance

2 minutes

(Keystone-ATS) L’usine de production d’eau potable de Lutry nécessite une augmentation de sa capacité pour répondre aux besoins futurs. La ville de Lausanne, qui assure l’approvisionnement de 20 communes de la région, sollicite un crédit de 3,5 millions de francs.

L’installation de Lutry fournit en moyenne 25% de l’eau potable distribuée dans le réseau lausannois. Inaugurée en 2000, puis adaptée en 2016 au traitement des micropolluants, elle doit se préparer à augmenter sa capacité de production de 20%, annonce mercredi la Ville de Lausanne dans un communiqué.

Ce développement est “impératif” pour répondre aux fortes consommations d’eau actuelles et pour anticiper les augmentations futures. D’autant plus que 20% des captages d’eau souterraine ont été mis hors service en 2019 en raison d’une contamination au chlorothalonil et que les périodes de sécheresse se multiplient. La ville rappelle aussi que la rénovation de l’usine de Saint-Sulpice a pris du retard, en raison d’oppositions de riverains.

Le traitement de l’eau potable est assuré par une adsorption sur charbon actif, une préfiltration, une filtration membranaire (ultrafiltration) et une désinfection au chlore. L’augmentation de capacité nécessite l’installation d’une sixième pompe de gavage, d’un sixième préfiltre et de trois blocs d’ultrafiltration supplémentaires.

Des travaux annexes sont prévus, dont des mises à jour des installations électriques. La demande de crédit est transmise au Conseil communal, qui se prononcera ultérieurement.