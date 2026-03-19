Légende du cinéma mondial, Ursula Andress souffle ses 90 bougies

La James Bond girl suisse ne semble pas apprécier d'être entourée. Keystone-SDA

Sortant de la mer dans un bikini blanc devenu mythique, couteau à la ceinture, elle est entrée dans l’histoire du cinéma en quelques secondes. Ursula Andress, première "James Bond girl", fête jeudi ses 90 ans, laissant une image indélébile du cinéma des années 1960.

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(Keystone-ATS) Née le 19 mars 1936 à Ostermundigen, dans la banlieue de Berne, l’actrice grandit dans une famille nombreuse, de parents jardiniers, avant de quitter la Suisse à l’adolescence pour tenter sa chance à l’étranger. Après un passage à Rome, elle est repérée par Hollywood au tournant des années 1960.

La consécration arrive en 1962 avec «Dr. No», premier film de la saga James Bond, dans lequel elle incarne Honey Ryder face à Sean Connery. La scène où elle émerge des eaux turquoise d’une plage jamaïcaine en bikini blanc devient l’une des images les plus célèbres de l’histoire du cinéma.

Ce rôle propulse instantanément l’actrice bernoise sur la scène internationale et lui vaut un Golden Globe du meilleur espoir féminin en 1964. Et pourtant le fait qu’elle ait obtenu ce rôle fut une véritable surprise. Son accent était en effet si prononcé qu’on a dû la doubler en anglais.

Au côté d’Elvis Presley

Dans les années suivantes, Ursula Andress tourne avec plusieurs grandes figures du cinéma européen et américain. Elle apparaît notamment dans «Fun in Acapulco» au côté d’Elvis Presley, dans «La déesse du feu» («She»), inspiré du roman d’aventures de H. Rider Haggard ou encore dans la comédie française «La dixième victime» avec Marcello Mastroianni.

Actrice cosmopolite, parlant plusieurs langues, elle incarne alors une nouvelle figure du glamour international, naviguant entre Hollywood et les grandes productions européennes. Marlon Brando la protège et James Dean la courtise.

Une liaison avec l’acteur Sean Connery a aussi toujours fait l’objet de rumeurs, tandis qu’elle entretient plus tard une relation de huit ans avec Jean-Paul Belmondo.

Dans les années 1970 et 1980, sa carrière se poursuit dans des films d’aventures, des comédies et des productions de genre, tandis que son statut d’icône populaire ne se dément pas.

La foule à Kloten

Ainsi, le 20 décembre 1980, une passagère fait sensation à l’aéroport de Zurich: Ursula Andress, qui vit alors à Los Angeles, vient en Suisse afin de passer les fêtes en famille à Ostermundigen. Agée alors de 44 ans, elle est accompagnée de son fils unique, Dimitri Alexander, âgé de six mois seulement, qu’elle a eu avec son collègue acteur Harry Hamlin, de quelque 15 ans son cadet.

Lorsque sa voiture quitte Zurich-Kloten, elle semble soulagée, car elle n’apprécie guère les foules. Le parcours de «l’Ursi nationale» ne laisse pourtant pas supposer qu’elle soit une personne timide.

Climat morose

Au fil du temps, Ursula Andress s’éloigne progressivement des plateaux de tournage pour mener une vie plus discrète. Installée entre la Suisse et l’Italie, elle reste cependant une figure incontournable de l’imaginaire du cinéma populaire, même plus de soixante ans après «Dr. No».

Elle traverse actuellement une période difficile. «Je vais très mal en ce moment», a-t-elle récemment déclaré au Blick. Le fait que son défunt gestionnaire de fortune l’ait dépouillée d’une grande partie de son argent n’y est pas étranger. Ursula Andress estime à 18 millions de francs la somme qu’Eric Freymond a détournée. L’actrice a porté plainte dans le canton de Vaud. L’enquête est en cours.