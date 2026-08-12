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La BCBE boucle un premier semestre positif

Keystone-SDA

La Banque cantonale bernoise (BCBE) a dégagé un bénéfice en nette hausse au premier semestre 2026, malgré les incertitudes géopolitiques et un contexte de taux d'intérêt toujours difficile.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’établissement bancaire a bénéficié d’une activité d’investissement dynamique et d’une demande de financement toujours soutenue.

De janvier à juin, le bénéfice net de la BCBE a grimpé de 8,3% à 82,6 millions de francs, indique mercredi l’établissement bancaire bernois dans un communiqué. Le résultat opérationnel s’est inscrit à 127,8 millions, ce qui représente une hausse de près de 12,3%.

Le résultat des commissions a augmenté de 11,9% à 70,1 millions, soutenu par une hausse de 14,8% des revenus des titres et placements.

Les dépôts clientèle ont augmenté de 2,4% à 28,8 milliards, tandis que les prêts à la clientèle ont avancé de 2,6% à 32,8 milliards. L’activité de crédit immobilier a particulièrement bien performé.

Le résultat net des opérations d’intérêts a toutefois reculé de 4,2% à 183,3 millions, sous l’effet du faible niveau des taux d’intérêt, malgré la hausse des volumes et une gestion active de la structure du bilan.

La somme au bilan a atteint 44,65 milliards de francs, soit une progression de 3,9% sur douze mois.

Pour l’exercice en cours, la direction ne donne pas de chiffres précis, mais dit prévoir une croissance positive.

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