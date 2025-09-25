La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La BNS maintient son taux directeur à 0,00%

Keystone-SDA

La Banque nationale suisse (BNS) a reconduit jeudi comme attendu son taux directeur, ramené à 0,00% trois mois plus tôt. Les vingt économistes préalablement interrogés par l'agence AWP misaient tous sur cette éventualité.

(Keystone-ATS) Le garant de la stabilité des prix souligne dans son communiqué que la pression inflationniste n’a guère changé depuis le second trimestre, mais assure continuer à observer la situation et rester disposé à adapter sa politique monétaire si nécessaire. Il demeure aussi prêt à intervenir au besoin sur le marché des changes, indique-t-il à l’occasion de son examen périodique de la situation économique et monétaire du pays

L’institut d’émission interrompt ainsi une série de six baisses consécutive du taux d’intérêt appliqué sur les avoirs à vue des banques, amorcée en mars 2024 après une culmination à 1,75%

